В Україні поліпшилася ситуація з правами людини

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ відзначає поліпшення ситуації з правами людини в Україні.

Про це він сказав сьогодні в Києві під час зустрічі з міністром юстиції Миколою ОНИЩУКОМ, повідомили УНІАН в прес-службі Мін’юсту.

Зокрема, Комісар РЄ був поінформований про кроки, які робить Україна для виконання наданих рекомендацій, в сферах реформування кримінальної юстиції, системи прокуратури, пенітенціарної і судової систем, вдосконалення роботи міліції та адвокатури. А також у сферах, які стосуються прав національних меншин, біженців і шукачів притулку, протидії торгівлі людьми тощо.

«Під час мого першого візиту я був уражений, що Україні потрібно вирішити цілий ряд проблем. Проте сьогодні із задоволенням зазначаю позитивні зміни, які будуть внесені до мого звіту», - сказав Т.Хаммарберг.

За словами Комісара Ради Європи з прав людини звіт про кроки, які були зроблені Україною щодо виконання рекомендацій, буде також переданий до Комітету Міністрів Ради Європи.

За даними Мін’юсту, навесні 2010 року Т.Хаммарберг здійснить оцінювальний візит до України. «Ми вважаємо це частиною пакету, який необхідний для інтеграції України в європейське співтовариство», - зазначив Комісар.

Як повідомлялося, перший офіційний візит Комісара Ради Європи з прав людини до України відбувся в грудні 2006 року. За наслідками візиту була складена доповідь, яка представлена Комітетові Міністрів Ради Європи і Парламентській Асамблеї Ради Європи і на підставі якої Україні були надані ряд рекомендацій. Рекомендації стосувалися, зокрема, питань функціонування судової системи, функцій прокуратури, діяльності пенітенціарної системи, надмірної тривалості судових розглядів і незадовільного виконання судових рішень.

Для виконання рекомендацій Комісара Ради Європи з прав людини в Україні була створена Міжвідомча робоча група на чолі з міністром юстиції, завданням якої було визначено практичне виконання вказаних рекомендацій.