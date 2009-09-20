Янукович вважає, що Київ та Москва мають разом добудувати крейсер «Україна»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна і Росія повинні на державному рівні ухвалити політичне рішення і спільними зусиллями добудувати ракетний крейсер «Україна», який знаходиться на суднобудівному заводі у Миколаєві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відвідування Миколаївського суднобудівного заводу ім. 61 комунара, в рамках своєї робочої поїздки в цей регіон.

«Є можливість добудувати цей крейсер спільно з Російською Федерацією», - сказав політик, уточнивши, що підставою для цього є відповідна міждержавна угода від 1993 року.

«Така можливість є і за відповідного політичного рішення України і Росії це питання буде вирішено. До цього необхідно прагнути», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Як поінформували політика безпосередньо на борту крейсера, на сьогодні готовність «України» становить 95,1%.

Водночас, як зауважив народний депутат від ПР, екс-міністр оборони Олександр КУЗЬМУК, враховуючи близько 15-річний період будівництва цього військового корабля, багато важливих його систем, зокрема, управління і зв’язку, вже потребують модернізації.