Погода на завтра

Завтра, 21 вересня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму місцями дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°, у південній частині та на Закарпатті 6-11° тепла, вдень 19-24° тепла, на Закарпатті 25-27°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Температура вночі по області 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°, вдень 19-24°, у Києві вночі 5-7°, вдень 20-22° тепла.