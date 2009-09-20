Погода на завтра
14:29, 20 вересня 2009Суспільство
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Уночі - заморозки
Завтра, 21 вересня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму місцями дощ.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°, у південній частині та на Закарпатті 6-11° тепла, вдень 19-24° тепла, на Закарпатті 25-27°.
У Києві та Київській області завтра без опадів. Температура вночі по області 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°, вдень 19-24°, у Києві вночі 5-7°, вдень 20-22° тепла.
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