У Чернігові з'явився перший "хмарочос"

У Чернігові у рамках святкування Дня міста урочисто введено в експлуатацію перший 17-поверховий будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, компанія-забудовник влаштувала свято для мешканців мікрорайону.

У своєму привітанні новоселам міський голова Олександр СОКОЛОВ повідомив, що мікрорайон Масани, де відкрито ще один новий будинок, має перспективи розвитку. Зокрема, там планується за десятиліття будівництво 600 тис. м. кв. житла, нової школи та кількох дитячих садків. Наразі тривають проектувальні роботи щодо розширення мікрорайону.

Керівник компанії "Укрсівербуд" Віктор ВЕРЕША зазначив, що під час зведення будинку застосовані нові фасадні системи із зовнішнім утепленням, які до цього майже не використовувалися у Чернігові. Крім того, квартири мають сучасне планування, обладнані індивідуальним опаленням. Середня вартість 1 квадратного метра у новому будинку становила 4 – 4,5 тис. грн.