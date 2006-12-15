Кримінальні справи не бувають резонансними і не резонансними

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не поділяє кримінальні справи на резонансні і не резонансні. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, коментуючи звинувачення Президента України, висловлені ним вчора на своєму персональному сайті на адресу прокуратури в тому, що "у ключових резонансних справах роками немає прогресу".

"Я не поділяю кримінальні справи, може, мені хтось і дорікне, правий я чи не правий, на резонансні і не резонансні кримінальні справи. Чим відрізняється вбивство старенької від вбивства іншої особи, яка обіймає певну посаду в державному апараті і так далі? Нічим!", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він визнав, що "є група кримінальних справ, які, на жаль, не розкриті". Проте при цьому підкреслив, що "одним словом тільки через ці кримінальні справи перекреслити всю роботу органів прокуратури, - це неправильно".

За його словами, "за 11 місяців слідчими прокуратури завершено понад 20 тисяч кримінальних справ".

"Направили в суд справу щодо хабара в 580 тис. доларів, і вчора, до речі, винесено вирок у цій справі – 8 років позбавлення волі… На виході ще чотири кримінальні справи, де суми мільйонні – до 70 мільйонів у кожній кримінальній справі… Справи щодо кримських митниць, де збитки теж мільйонні, хабарі півтора мільйони, теж справа в суді", - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Він також сказав, що “не хоче коментувати здібності органів прокуратури".

"Я говорю, що органи прокуратури багато що роблять і розслідують цікаві і складні кримінальні справи, і направляють їх до суду", - підсумував О.МЕДВЕДЬКО.