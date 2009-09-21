Могилевській, Білик і Табачнику дали премію імені Шарикова

Цього року вперше за весь час існування фестивалів «Червона Рута» суддівська рада та музичні експерти присудили антинагороди «Червоної рути» - премії імені Шарикова.

Як передає кореспондент УНІАН, у номінації "музика і кар`єра" найгіршим став Ян ТАБАЧНИК. За "історичне відкриття" нагородили Наталю МОГИЛЕВСЬКУ, яка заявила, що в Києві ніколи українською мовою не розмовляли. За "стійкість і мужність" премію отримала Ірина БІЛИК, яка нині не приховує, що не може співати для українців українською мовою, зазначалося на фестивалі.

На першій «Червоній Руті» у 1989 році, яка принесла згаданим співачкам популярність і визнання, обидві співали українською, а тепер виконують свої пісні виключно російською мовою.