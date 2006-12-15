СКМ відповість на всі запитання під час відкриття 5-зіркової ”Опери”

Презентація другої за рахунком в Києві п`ятизіркового готелю «Опера» відбудеться 20 грудня ц.р.

Як сказано в запрошенні, одержаному УНІАН, презентація відбудеться в приміщенні готелю в центрі Києва на ул. Б.Хмельницкого.

Планується, що в ній візьмуть участь представники топ-менеджменту готелю і представник акціонера.

Хто є власником готелю «Опера» не указується, проте раніше в ЗМІ повідомлялося, що компанію "Інтерн", що будувала готель за цією адресою, купує "Систем кепітал менеджмент".

Агентство УНІАН звернулося в компанію СКМ з проханням підтвердити або спростувати зв`язок компанії з новим готелем.

У департаменті корпоративних комунікацій СКМ агентству УНІАН сьогодні повідомили, що в серпні 2006 р. Антимонопольний комітет України видав дозвіл «System Capital Management Limited» (Кіпр, дочірня компанія донецького ЗАТ «СКМ») на придбання контрольної частки в статутному капіталі ТОВ “Інтерн”. Найближчим часом процес оформлення необхідних документів в рамках операції буде завершено, додали в компанії.

Іншої інформації в СКМ не надали, зазначивши, що «20 грудня, під час презентації готелю «Опера», ми обов`язково відповімо на всі запитання, що цікавлять Вас».

З урахуванням презентації варто нагадати, що єдиний на сьогодні п`ятизірковий готель в Києві - «Прем`єр Палас», має 289 номерів. Він заснований в 1909 році під назвою «Палас Готель». Першу серйозну реконструкцію готелю завершено в 2001 році, другу - в 2005-му.

На середину поточного року в Україні було 3 п`ятизіркових готелі, 27 - чотиризіркових, 85 - тризіркових, 52 - двозіркових, 32 – однозіркових, без категорії - 843 готелі.

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2006 р. Антимонопольний комітет видав дозвіл «System Capital Management Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання частки в статутному капіталі київського ТОВ “Інтерн”. Придбання забезпечить SCM перевищення 50% голосів у вищому органі управління ТОВ «Інтерн».

У березні 2006 року Київська міська рада виділила ТОВ «Інтерн» земельну ділянку по вулиці Б.Хмельницького, 53-а для будівництва, експлуатації і обслуговування готельного комплексу. Ділянка площею 0,11 га надано в оренду на 1 рік, ділянка площею 0,03 га в довгострокову оренду на 15 років. Тоді заявлялося, що забудовник - ТОВ «Інтерн», має намір здати п`ятизірковий готель «Опера» в 2006 році. ТОВ «Інтерн» займається наданням готельних послуг, проте протягом 2004-першої половині 2006 року не здійснювало господарської діяльності.