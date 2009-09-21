Козаки і "Беркут" побилися за Держрибгосп

Представники ряду козацьких організацій вимагають від Президента, прем’єр-міністра та генерального прокурора України дати оцінку діям керівництва Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ України, чиї підлеглі не забезпечили виконання рішення суду про поновлення на посаді голови Держкомітету рибного господарства України Володимира ВОЛКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив голова козацького комітету «Порядку та захисту» В.ВОЛКОВ.

Як зазначається в оприлюдненій заяві, «сьогодні о 9.00 пан ВОЛКОВ В.В. у супроводі судового виконавця АБІСОВА А.В. прибув за адресою: вул. Артема, 45-а, де розташований Держкомітет рибного господарства, для примусового виконання рішення Київського апеляційного адміністративного суду», який поновив В.ВОЛКОВА на посаді голови цього комітету.

Разом із ним на територію держкомітету «зайшли близько 30 мирних громадян» з метою підтримки, про що заздалегідь був повідомлений голова Шевченківської РДА в м. Києві.

Представники козацтва зазначають, що, незважаючи на законні дії В.ВОЛКОВА та його прихильників, о 10.03 за вказаною адресою прибули співробітники Шевченківського райуправління міліції, в тому числі бійці спецпідрозділу «Беркут» в кількості близько 200 чоловік, які «розпочали штурм мирного зібрання з використанням грубої фізичної сили та без будь-яких пояснень».

В результаті, говориться в заяві, учасники акції були примусово доставлені до Шевченківського райуправління.

Коментуючи перебіг подій, В.ВОЛКОВ зауважив, що до громадян та козаків, які брали участь в акції на його підтримку, були застосовані незаконні та принизливі методи впливу. Через що він не виключає, що 26 вересня на Козацькій раді «ми затвердимо тотальну мобілізацію козацтва для захисту прав громадян і 14 (жовтня) на Покрову, чекайте».

За інформацією Шевченківського райуправління ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні співробітники столичної міліції не допустили порушень громадського порядку під час повернення до виконання службових обов’язків колишнім керівником Державного комітету рибного господарства України В.ВОЛКОВА, звільнення якого було визнано судом незаконним.

Як розповіли у міліції, 65 козаків, які прибули на його підтримку з Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, було запрошено до райуправління для надання пояснень. Зокрема, було встановлено, що ці особи прибули на запрошення В.ВОЛКОВА для його підтримки, оскільки він є одним із представників козацтва. Наразі всі подробиці та обставини дій козаків та інших осіб з’ясовуються міліцією.

Водночас сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про спробу захоплення приміщення Державного комітету рибного господарства його колишнім головою В.ВОЛКОВИМ. Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що В.ВОЛКОВ у супроводі кількох десятків осіб з козацької організації увірвалися до будівлї держкомітету і захопили кабінет голови. На місце події прибули співробітники спецпідрозділу «Беркут», які затримали близько 60 членів козацької організації. Натомість, за його словами, В.ВОЛКОВ забарикадувався в кабінеті голови.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що після затримання В.ВОЛКОВА йому пред`являть звинувачення в захопленні державних будівель і привласненні владних повноважень.

Довідка УНІАН. У липні 2008 Кабінет міністрів призначив на посаду голову Державного комітету рибного господарства Миколу ШВЕДЕНКА. Раніше Кабмін звільнив В.ВОЛКОВА з посади голови Державного комітету рибного господарства. Його звільнено у зв`язку з несумлінним виконанням своїх обов`язків - порушенням присяги державного службовця.