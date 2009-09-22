"Бабин Яр" потрапив під план забудови готелями

У Києві до 2020 року заплановано забудувати готелями десятки парків та зелених зон.

Про це заявляє фракція БЮТ в Київській міській раді з посиланням на додатки до рішення сесії Київради від 17 вересня про затвердження схеми розташування готелів у м. Києві до 2020 року.

Депутати зазначають, що відповідне рішення підтримали 67 депутатів Київради – представників провладної більшості та Блоку Литвина.

БЮТ заявляє, що під загрозу «бетонування» потрапили, зокрема, «Бабин Яр», парки «Дружби народів», «Дубки», «Наводницький», «Березовий гай», територія біля Дендросаду, зелена зона поруч проспекту Академіка Паладіна та інші.

За словами депутата фракції БЮТ в Київраді Сергія МЕЛЬНИКА, у наданих депутатам документах по схемі розташування готелів під час сесії була відсутня адресна програма новобудов. І лише на вимогу фракції «Блоку Юлії Тимошенко» цей додаток роздали депутатам.

«Очевидно, що ніхто не збирався роздавати депутатам цей додаток. Адже після першого ж погляду на адреси стало зрозуміло, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вирішив забетонувати готелями не лише весь центр, а й парки столиці», - наголосив С.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Київрада на своєму засіданні затвердила схему розміщення готелів у Києві на період до 2020 року.

Під час свого виступу перед депутатами виконуючий обов’язки начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну м. Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ повідомив, що на сьогоднішній день показник забезпеченості готелями в Києві становить 6 місць на 1 тис. мешканців. Водночас він зазначив, що в європейських країнах цей показник становить від 20 до 40 місць на 1 тис. мешканців.

На сьогоднішній день в Києві, за словами С.БРОНЕВИЦЬКОГО, функціонує 125 готелів приблизно на 17 тис. місць. За його словами, до 2012 року передбачається ввести в дію 28 готелів, що забезпечить показник 10-12 місць на 1 тис. мешканців. До 2020 року цей показник планується довести до рівня 22-25 місць на 1 тис. мешканців. Це забезпечать ще 200 закладів готельного господарства на 80 тис. місць чи 37 тис. номерів. Зараз проекти перебувають в стадії розробки та оформлення прав на землю.