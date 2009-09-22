Міжбанк відкрився ростом євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань, – 8,4720/8,5070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися до 0,2805/0,2820, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,5235/12,5775. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,4780/1,4782 (понеділок – 1,4656/58).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.