В Україні - і приморозки, і спека

Завтра в Україні збережеться тепла, суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 23 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, у Карпатах та на крайньому сході країни 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями приморозки 0-4°; вдень 21-26° тепла, на Закарпатті до 28°, в Карпатах 12-17°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 21-26°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 23-25°.

22 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 16-21°, в Дніпрі біля Києва 18°.