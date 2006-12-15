У Житомирі встановили 20-метрову Новорічну ялинку
22:58, 15 грудня 2006Суспільство
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На її місці буде цех паперової фабрики
У Житомирі комунальники завершили монтаж 20-метрової ялинки на центральній площі міста - Соборній.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського міськвиконкому.
Ялинку привезли з території Житомирської паперової фабрики, де будується новий цех і ялинку мали зрубати.
Новорічну ялинку в Житомирі урочисто запалять 23 грудня, і до Нового Року там відбуватимуться дитячі ранки, а у новорічну ніч - святкове дійство.
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