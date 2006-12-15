У Житомирі встановили 20-метрову Новорічну ялинку

У Житомирі комунальники завершили монтаж 20-метрової ялинки на центральній площі міста - Соборній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського міськвиконкому.

Ялинку привезли з території Житомирської паперової фабрики, де будується новий цех і ялинку мали зрубати.

Новорічну ялинку в Житомирі урочисто запалять 23 грудня, і до Нового Року там відбуватимуться дитячі ранки, а у новорічну ніч - святкове дійство.