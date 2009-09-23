Російські таблички на магазинах у Кіровограді міняли на українські

У Кіровограді сьогодні відбулась акція, в рамках якої волонтери громадського руху «Не будь байдужим!» пропонували власникам магазинів та установ безкоштовно обміняти російськомовні таблички на вході «Открыто/Закрыто» на аналогічні україномовні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів акції Валерій ЛЕБІДЬ.

За його словами, впродовж двох годин активісти руху обійшли півсотні магазинів та установ, розташованих в центральній частині обласного центру.

«В основному реагували позитивно, навіть радо. Лише у 5 магазинах нам відмовили категорично. Всього за результатами акції нам вдалось обміняти 32 таблички. Як виявилось, у Кіровограді чимало україномовних запрошень на вході. Довго довелось ходити», - розповів В.ЛЕБІДЬ.

Він наголосив, що метою акції було бажання показати, наскільки запитуваною є українська мова в повсякденному житті кіровоградців.

За словами організатора, сьогоднішня ініціатива проводилася в рамках Всеукраїнської акції «Бізнес зустрічає українською». Раніше подібні заходи влаштовували в таких російськомовних містах, як Херсон, Дніпропетровськ, Харків, Суми.