На місці вбивства директора ”Озерки” міліція знайшла 20 гільз

Сьогодні у Дніпропетровській області у зв’язку із вбивством керівника ВАТ «Дніпропетровський центральний ринок» («Озерка») Володимира Воробойова введено оперативний план «Сирена».

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ЦГЗ, сьогодні о 1.02 ночі до чергової частини міліції по лінії «02» надійшло повідомлення від громадян, що біля кінотеатру «Салют» по вулиці Набережна Перемоги, 128 у Жовтневому районі Дніпропетровська лунають постріли.

На місці події правоохоронцями було встановлено, що на території автостоянки біля кінотеатру двоє невідомих з вогнепальної зброї спричинили численні вогнепальні поранення В.Воробйову (1966 р. н.) голові правління ВАТ «Дніпропетровський центральний ринок». В.Воробйов від отриманих поранень помер на місці.

Вогнепальне поранення правої ноги отримала супутниця загиблого (1982 р. н.), яка госпіталізована до обласної лікарні імені Мечникова.

На місці злочину виявлено сліди крові, вилучено 20 гільз калібру 9 мм і 4 кулі.

В.Воробйов був громадянином Росії, мешкав у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, прокуратура Жовтневого району м.Дніпропетровська за фактом вбивства порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). На місці злочину проводиться повторний огляд. Слідство веде прокуратура Жовтневого району Дніпропетровська. Хід слідства контролює прокуратура Дніпропетровської області.