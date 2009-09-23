Ющенко взяв участь у ланчі-форумі з питань зміни клімату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у ланчі-форумі від імені Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна для Глав держав і урядів – учасників Зустрічі високого рівня з питань зміни клімату.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні інформаційної політики Секретаріату Президента, головною метою Зустрічі, що проводиться з особистої ініціативи Генсека ООН, є загальна консолідація зусиль керівництва держав-членів ООН у винайденні дієвих механізмів протидії небезпечним викликам сьогодення, спричиненим змінами клімату.

Зокрема, учасники Зустрічі обговорили проблематику зменшення негативного впливу глобального потепління, зниження обсягів вуглецевих викидів у атмосферу, запобігання природним і техногенним катастрофам та скоординовану ліквідацію їхніх наслідків.

Дискусії, що відбулися, засвідчили виняткову важливість природоохоронної тематики на порядку денному ООН, а також її пріоритетне місце у діяльності Генсека Організації, який визначив 2009 рік Роком боротьби зі змінами клімату.

У рамках своєї участі у ланчі-форумі для учасників Зустрічі Президент України також взяв участь у інтерактивній дискусії на тему «Сталі підприємства і гідна праця» в контексті боротьби з кліматичними змінами. Зазначена дискусія була значною мірою зосереджена на проблематиці створення урядами держав-учасниць ООН сприятливих умов для розвитку підприємництва - особливо малого та середнього (включаючи вдосконалення ринкових умов та доступу до ресурсів). Окрему увагу сторони приділили темі вирішення проблем малозабезпечених верств населення через зростання зайнятості та державно-приватного партнерства (в цілях розвитку сталих підприємств при одночасному вжитті заходів щодо зменшення вуглецевих викидів).