Слідчі назвали головну версію вбивства директора ”Озерки”

Правоохоронці, які розслідують причини та обставини вбивства голови правління ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок" ("Озерка") Володимира Воробйова, вважають головною версією бізнес-інтереси.

Про це УНІАН повідомив один із керівників міліції Дніпропетровської області.

Співрозмовник агентства не конкретизував усі версії вбивства В.Воробйова, але зазначив: "З бізнесом пов’язано. І лише. Це - центрова, головна версія (слідства)".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 1.02 ночі до чергової частини міліції по лінії «02» надійшло повідомлення, що біля кінотеатру «Салют» у Жовтневому районі Дніпропетровська лунають постріли. На місці події правоохоронцями було встановлено, що на автостоянці біля кінотеатру двоє невідомих з вогнепальної зброї спричинили численні вогнепальні поранення В.Воробйову (1966 р. н.). Від отриманих поранень він помер на місці.

Вогнепальне поранення правої ноги отримала супутниця загиблого, яка госпіталізована до обласної лікарні імені Мечникова.

В.Воробйов був громадянином Росії, мешкав у Дніпропетровську.

Довідка УНІАН. 30 жовтня ц.р. було здійснено спробу силового захоплення ринку "Озерка". За фактом збройного нападу було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, здійснене групою осіб із застосуванням зброї).

Крім того, суд Індустріального району м. Дніпропетровська дав санкцію на арешт призвідників захоплення ринку. Їхні дії кваліфіковані як створення організованого злочинного угруповання.

Виходячи з перших свідчень, які дали підозрювані, за останніми подіями навколо «Озерки» стоїть російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН і один із колишніх директорів ринку, який тепер теж є громадянином Росії.

На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі.

За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти М.КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.

20 листопада М.КУРОЧКІН був затриманий в аеропорту “Бориспіль”. Напередодні від повідомив телеканалу НТН, що прилетить до Києва на прохання В.Воробйова та українського підприємця Геннадія КОРБАНА для вирішення конфлікту навколо ринку «Озерка».