В Україні завтра ще буде тепло

24 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 23-28°, у західних (крім Закарпаття) та північних областях 18-23°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень 18-23°. По м. Києву температура вночі 11-13° тепла, вдень 21-23°.

23 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 17-21°, в Дніпрі біля Києва 18°.