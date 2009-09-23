Білоруські прикордонники затримали 39 українських дітей, які збирали ягоди

Увечері 22 вересня гомельські прикордонники затримали 54 громадян України (39 із них - неповнолітні), які збирали в лісі ягоди, передає Лента.ру.

Інцидент стався близько 18:30 за місцевим часом за сім кілометрів від кордону Білорусі, повідомили представники прес-центру Державного прикордонного комітету республіки.

У затриманих збирачів ягід було вилучено близько 500 кілограмів журавлини, яку потім було передано до міжрайонної інспекції охорони тваринного й рослинного світу.

Як заявив голова прес-служби Державного прикордонного комітету Білорусі Олександр ТИЩЕНКО, приводом для затримання українців стало те, що вони "проникли на територію Білорусії в обхід пунктів пропуску на ділянці білорусько-українського кордону".

Через три години порушників кордону було відпущено. О.ТИЩЕНКО підкреслив. що за домовленістю з українськими прикордонниками затриманих не було оштрафовано.

Аналогічний випадок відбувся на білорусько-українському кордоні кілька днів тому. Прикордонники виявили схованку, в якій зберігалося близько 430 кілограмів журавлини. Ймовірно, ягоди заховали контрабандисти, які збиралися вивезти журавлину в Україну.

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