У Львові студент-медик облаштував у власній квартирі нарколабораторію

У Львові працівники міліції викрили підпільну лабораторію з виготовлення синтетичного наркотику – первинтину, яку облаштував у приватному помешканні львівської багатоповерхівки колишній студент-медик.

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області.

Лабораторія з виготовлення синтетичного наркотику первинтину була розташована в квартирі колишнього студента-медика, а медична освіта дозволяла йому без проблем виготовляти наркотик в домашніх умовах. Під час обшуку квартири правоохоронці виявили і вилучили лабораторний посуд, інгредієнти та спеціальне приладдя для виготовлення первин тину, - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці останнім часом констатують підвищення популярності синтетичних наркотиків, серед яких і первинтин, або «вінт», який відноситься до класу метамфетамінів і є одним з найбрудніших вуличних наркотиків.

«Цей препарат діє на людину як стимулятор. Людина відчуває збудження, приплив сил, зникає сонливість. Переважно, даний препарат вживають молоді люди, а розповсюджують його, зазвичай, на дискотеках», - розповів УНІАН головний експерт НДКЕЦ при ГУ МВС України у Львівській області Василь ГОЛОВКО.

Крім того, як інформує ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, 22 вересня, працівники міліції Львівщини виявили та вилучили з приміщення гаража, який орендував 20-річний львів’янин, пристрої для вживання та виготовлення наркотичних речовин. У такий спосіб, молодий чоловік облаштував у гаражі наркопритон.