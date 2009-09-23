Луценко: Маркова вивезли депутатським автомобілем

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сподівається, що Генпрокуратура дасть належну оцінку розслідуванню “справи МАРКОВА”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Ця справа зараз витребувана і наскільки мені відомо, буде заслухана Генеральною прокуратурою. Ми будемо чекати їхнього рішення”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він зазначив, що з погляду міліції, наявність відеозапису інциденту, в якому брав участь екс-депутат Одеської міськради Ігор МАРКОВ, покази потерпілих, свідків “дозволяють нам порушити кримінальну справу і пред’явити обвинувачення пану МАРКОВУ”.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО розповів, як І.МАРКОВУ вдалося залишити територію України, коли його було оголошено в розшук. Так, за словами міністра, І.МАРКОВ залишив “схованку на дачі одного з народних депутатів від Партії регіонів” і поїхав в Одесу на автомобілі одного з народних депутатів від Комуністичної партії України. Через те, що відповідно до чинного законодавства квартира, автомобіль та будь-яке місце, де перебуває депутат, є недоторканним, співробітники ДАІ, які зупинили автомобіль депутата, не змогли затримати І.МАРКОВА. Після цього, за наявною оперативною інформацію, він переїхав до Придністровської Республіки, “де його чекав літак до Росії”.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, якби І.МАРКОВ, перебуваючи в розшуку, повернувся до України, де він за деякими даними мав бажання провести прес-конференцію, його б відповідно до українського законодавства, було б затримано безпосередньо в аеропорту.

Говорячи про зняття з розшуку І.МАРКОВА, Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що в хід слідства втрутились певні політичні фігури. “Користуючись тим, що пан МАРКОВ більше не розшукується і знятий з розшуку, запрошую його заїхати на територію України”, - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області оголосило в державний розшук та завело відповідну розшукову справу стосовно колишнього депутата І.МАРКОВА.

Правоохоронці нагадали, що ще 2 вересня 2007 року в Одесі представники однієї з політичних партій проводили санкціонований пікет з приводу встановлення в місті пам’ятника Катерині ІІ. Під час цього заходу І.МАРКОВ спільно з іншими невстановленими особами намагався зірвати пікет та влаштував бійку. Внаслідок цього інциденту кільком учасникам пікету було завдано тілесних ушкоджень.

У зв’язку з чим прокурором Одеської області стосовно І.МАРКОВА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Злісне хуліганство», що передбачає позбавлення волі до чотирьох років.