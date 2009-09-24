Fitch знизило рейтинги Нафтогазу

Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітенту (РДЕ) в іноземній і національній валюті НАК «Нафтогаз України» з рівня «СС» до «С». Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Обидва рейтинги залишено під спостереженням у списку Rating Watch з позначкою «Негативний».

Fitch також знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг єврооблігацій "Нафтогазу" на суму 500 млн. дол. з рівня «CC» до «C» і виключило його зі списку Rating Watch «Негативний». Рейтинг поворотності активів за єврооблігаціями компанії перебуває на рівні «RR4».

«Зниження рейтингів відображає нещодавні заяви "Нафтогазу" й уряду України щодо їх готовності реструктуризувати весь борг компанії в іноземній валюті. Нині Fitch вважає малоймовірним, що єврооблігації буде погашено в строк (30 вересня 2009 р.), і, якщо виплати не буде проведено, агентство здійснить подальше зниження РДЕ "Нафтогаза" до рівня «RD» (обмежений дефолт)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою від 16 вересня ц.р. дозволив НАК «Нафтогаз України» погодити умови реструктуризації зовнішніх боргових зобов`язань до 20 жовтня ц.р.

Згідно з документом, «Нафтогазу» спільно з Міністерством фінансів доручено забезпечити до 20 жовтня ц.р. узгодження основних умов реструктуризації заборгованості компанії із зовнішніх залучень, зокрема, з інвесторами за єврооблігаціями, випущеними для фінансування кредиту компанії на основну суму 500 млн. дол. з погашенням 30 вересня ц.р., і кредиторами з двосторонніх кредитів. За результатами переговорів компанія повинна надати пропозиції щодо внесенню змін до свого фінансового плану на 2009 рік.

При цьому уряд надасть державні гарантії із зовнішніх залучень «Нафтогазу» на суму не більш як 2 млрд. 5,7 млн. дол. з урахуванням подальшої заміни зобов`язання компанії за кредитними договорами з іноземними кредиторами на зобов`язання з цінних паперів.