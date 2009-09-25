Киянка отримала в подарунок 10 земельних ділянок біля міста

До податківців Дніпровського району Києва надійшла інформація про те, що громадянка отримала в подарунок 10 земельних ділянок загальною площею 1 га у с. Биківня Київської області, однак податку з доходів фізичних осіб від суми отриманої землі до бюджету не сплатила.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, землевласницю запросили до податкової інспекції задекларувати свої доходи, отримані від цінного подарунку.

Відтак зазначена громадянка сплатила до бюджету податок з доходів фізичних осіб у розмірі понад 120 тисяч гривень.