Киянка отримала в подарунок 10 земельних ділянок біля міста
01:29, 25 вересня 2009Суспільство
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Податківці оцінили подарунок
До податківців Дніпровського району Києва надійшла інформація про те, що громадянка отримала в подарунок 10 земельних ділянок загальною площею 1 га у с. Биківня Київської області, однак податку з доходів фізичних осіб від суми отриманої землі до бюджету не сплатила.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, землевласницю запросили до податкової інспекції задекларувати свої доходи, отримані від цінного подарунку.
Відтак зазначена громадянка сплатила до бюджету податок з доходів фізичних осіб у розмірі понад 120 тисяч гривень.
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