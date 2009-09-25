Fitch знизило рейтинги трьом українським банкам

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило з рівня «D/E» до «E» індивідуальні рейтинги «Укрсиббанку», «Укрсоцбанку» і банку «Форум», що відображає погіршення якості активів, яке спостерігається. Про це говориться в повідомленні, розміщеному на сайті Fitch.

Згідно з повідомленням, одночасно агентство підтвердило індивідуальні рейтинги трьох інших банків в іноземній власності: «ПроКредит Банку» (Україна) на рівні «D/E», «Правекс-Банку» на рівні «E» і ВАТ «ВТБ Банк» (Україна) на рівні «E».

Також рейтингове агентство підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті цих шести банків на рівні "B" з "Негативним" прогнозом, що відображає потенціал отримання підтримки від іноземних акціонерів банків.

У повідомленні зазначається, що проведені агентством рейтингові дії беруть до уваги значне погіршення якості активів упродовж першої половини 2009 р. слідом за великим знеціненням гривни в 4 кв. 2008 р. і різким економічним спадом, а також враховують потенціал подальшого зростання знецінення кредитів.