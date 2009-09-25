Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,48 грн./дол., продають – по 8,55 грн./дол., курс майже не змінився порівняно з 24 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,35-8,525 грн./дол., з продажу – в межах 8,52-8,57 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,5%, порівняно з 24 вересня, - до 12,43 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 63 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,32-12,55 грн./євро, з продажу – в межах 12,55-12,73 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 24 вересня майже не змінився і становив 0,2706/0,2834 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,278-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,49 грн./дол., продажу – 8,54 грн./дол., курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,51 грн./дол., з продажу – в межах 8,52-8,57 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,5% порівняно з 24 вересня і становить 12,46 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 12,61 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,33-12,525 грн./євро, з продажу – в межах 12,55-12,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 24 вересня майже не змінився і становить у середньому 0,2687/0,2843 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,57 грн., євро – 12,40/12,75 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,45/8,58 грн., євро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,55 грн., євро – 12,40/12,70 грн., рубль – 0,276/0,286 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0068, до євро – 11,824442, до російського рубля – 0,26629.