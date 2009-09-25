Міжбанківський долар впав

Сьогодні на міжбанківській валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4860/8,5360, до 12:00 ціни впали до 8,4550/8,4750. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,4325/8,4585 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 НБУ вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютною парою євро-гривня з ціною відсікання 11,8300.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2814/0,2831, до 12:00 ціни знизилися до 0,2807/0,2817. На час закриття ціни підвищилися – 0,2810/0,2820. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,0575 (-0,0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4615/1,4715. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,4435/12,4920, до 12:00 ціни пішли вниз – 12,4055/12,4420. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли рівня 12,3880/12,4155.

За даними Національного банку України, середньозважений курс сьогоднішніх торгів доларом становив 833,61 грн. за 100 дол.

Загальний обсяг купівлі валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті становив 260,493 млн. дол., продажу – 281,333 млн. дол., зокрема: купівля долара – 131,461 млн. дол., продаж – 158,762 млн. дол. (курс – 8,3261/8,3444); купівля євро – 56,368 млн. євро, продаж – 57,936 млн. євро (курс – 12,3935/12,4096); купівля англійського фунта – 4,38 млн. фунтів, продаж – 4,43 млн. фунтів (курс – 13,5401/13,5447); купівля рубля – 491,441 млн. руб., продаж – 302,567 млн. руб. (курс – 2,8864/2,815 грн. за 10 руб.).