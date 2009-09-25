Уряд України і USAID підписали Меморандум

25 вересня в Києві міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН і директор Місії Агентства США з питань міжнародного розвитку в Україні, Білорусі і Молдові (USAID) Дженіна ЯРУЗЕЛЬСКІ підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, документ стосується основних напрямів і цілей програми допомоги Україні з боку USAID в 2009-2010 роках.

«Ми розглядаємо міжнародну технічну допомогу як важливий аспект поглиблення реформ в Україні, а також як інструмент розвитку активного діалогу з урядом США, як засіб розвитку партнерства», – відзначив Б.ДАНИЛИШИН.

Він наголосив, що Меморандум дасть змогу розвивати належні умови для техніко-економічної співпраці України і USAID, а також стане дієвим механізмом координації залучення і використання американської технічної допомоги.

У свою чергу, Дж.ЯРУЗЕЛЬСКІ відзначила, що американська сторона робить усе від неї залежне, аби створити нові можливості для поліпшення українсько-американської співпраці.

***Україна співпрацює з USAID з 1992 року. Проекти, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку в Україні, є важливим інструментом підтримки українських реформ, зокрема зміцнення фінансового сектору, розвитку ринково орієнтованого сільськогосподарського сектору, підтримки малого й середнього бізнесу, вирішення соціальних проблем тощо.

З 1961 року Агентство США з питань міжнародного розвитку є провідною установою уряду Сполучених Штатів Америки з виконання програм міжнародної економічної й гуманітарної допомоги. Штаб-квартира USAID розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Також агентство має регіональні місії в Центральній і Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці і країнах Карибського басейну, а також у Європі і Євразії.

USAID здійснює свої проекти в тісній співпраці з приватними волонтерськими організаціями США, американськими компаніями й іншими державними і міжнародними організаціями.