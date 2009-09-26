Львівські площі перетворяться на сцени

У Львові 2-4 жовтня пройде Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці 2009».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, фестиваль розпочнеться традиційним карнавалом вуличних театрів. Під час фестивалю площа перед львівським Оперним театром та центральна площа міста - площа Ринок, перетворяться на театральні сцени, де свої вистави покажуть театральні трупи з України, Білорусі, Польщі та Франції.

У рамках фестивалю львів‘яни та гості міста зможуть побачити вистави театрів «Воскресіння» (Львів), «Вагабунда» (Краків, Польща), Romain-Michel Street Chaud (Леон, Франція) Євпаторійський театр на ходулях, Брестський Драматичний академічний театр (Брест, Білорусь), «Еквівок» (Київ, Україна), «Пляма» (Гданськ, Польща), «Зміст» (Варшава, Польща), «Маката» (Варшава, Польща), Комік-група «Еківокі» (Київ, Україна).

Під час фестивалю також відбудуться акторські майстер-класи.