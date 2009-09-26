На Закарпатті альпіністи МНС врятували п’ятьох чеських туристів

У Тячівському районі Закарпаття альпіністи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій врятували п’ятьох чеських туристів, які заблукали у горах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 25 вересня о 21.20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Усть-Чорна, на полонині Красна, під час походу незареєстрованої групи у складі 9 чеських туристів 5 із них заблукали.

Вже о 21.30 на пошук людей вирушили троє працівників місцевого гірського пошуково-рятувального пункту МНС. О 23.15 іноземні мандрівники були знайдені, після чого доставлені до місця свого відпочинку.