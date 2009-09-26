Найближчими днями в Україні ще буде тепло

В найближчі дні в Україні збережеться ще сонячна й суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра, 27 вересня, температура вночі становитиме 6-11°, на узбережжі Чорного моря до 14°, у східних областях 3-8° тепла, на поверхні грунту місцями приморозки 0-3°; вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень близько 10°.

У Києві та Київській області без опадів. Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 16-21°; у Києві вночі 9-11°, вдень 18-20°.