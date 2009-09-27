Ющенко: економічна криза має стати поштовхом до модернізації

Економічну кризу, яку нині переживає світ, маємо сприймати як поштовх до рішучої модернізації нашої промисловості, що зробить її конкурентоспроможною в умовах завтрашнього дня.

Про це йдеться у вітанні Президента України Віктора ЮЩЕНКА працівникам машинобудівного комплексу України, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

“Ваша галузь є однією з найважливіших для України. Вона забезпечує її економічну могутність і належність до розвинутих країн світу. Я вдячний українським ученим, інженерам, робітникам, усім працівникам машинобудування за високий професіоналізм, відповідальність і відданість справі”, - йдеться у привітанні.

На думку Президента, запровадження найпередовіших наукових розробок і технологій, організація виробництва за найвищими міжнародними стандартами дасть змогу якісно підвищити ефективність вітчизняного машинобудівного комплексу, зміцнить його позиції на світових ринках.