Тимошенко: розвиток машинобудування - пріоритет

Уряд визначив розвиток провідних галузей машинобудування пріоритетними напрямами при здійсненні заходів антикризової програми.

Про це йдеться в привітанні прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з нагоди Дня машинобудівника, повідомляє Управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Як говориться в привітанні, машинобудівний комплекс України - це основа нашої економіки. «Впродовж багатьох років ми займаємо гідні позиції у створенні сучасної авіакосмічної техніки, суднобудуванні, верстатобудуванні, енергетичному і транспортному машинобудуванні. Далеко за межами України відомі новітні розробки і сучасна продукція вітчизняних машинобудівників. Завдяки Вашій самовідданій праці та професіоналізму Україна є однією з провідних індустріальних країн світу. Ваші трудові досягнення сприяють міжнародному визнанню нашої держави і підвищенню її авторитету», - говориться у вітанні.