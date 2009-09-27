Ющенко і Тимошенко привітали українців

з Днем туризму

Київ. 27 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО привітали співвітчизників з нагоди Всесвітнього Дня туризму.

Як повідомляє сайт Президент України, у своєму привітанні В.ЮЩЕНКО зазначив, що “наша країна має всі підстави, щоб стати туристичною перлиною Європи. З кожним роком вона щораз більше відкриває світові свої унікальні природні, історичні, культурні й духовні багатства”.

Він також наголосив, що “туризм набуває дедалі вагомішого значення у розбудові національної економіки та інфраструктури, стає дієвим чинником інтеграції України в європейську та світову спільноту, підвищує культурний рівень нашого суспільства та якість життя людей”. “Однією з його важливих місій є глибше пізнання українськими громадянами своєї Батьківщини, виховання у них почуття патріотизму й національної єдності”, - переконаний В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що Нині галузь має зосередити особливі зусилля на тому, щоб гідно підготуватися до прийняття Євро-2012.

Він висловив упевненість, що “завдяки професіоналізмові, ініціативності й самовідданій роботі працівники вітчизняної туристичної сфери з честю виконають усі завдання й забезпечать Україні гідне місце серед провідних туристичних держав Європи”.

Прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО у своєму привітанні підкреслила, що День туризму – “це свято кожного, хто хоч раз відчув себе мандрівником, змінивши буденність на незабутні враження від захоплюючих подорожей мальовничими схилами, лісовими джерелами, високогірними полонинами, знайомлячись із скарбницями культури й мистецтва, якими так багата наша Батьківщина”.

“І, звичайно ж, це свято тих, хто безпосередньо зайнятий у сфері туристичного бізнесу: співробітників туристичних компаній, музейних працівників, керівників і персоналу готельних комплексів - усіх, хто професійно забезпечує повноцінний відпочинок для туристів”, - зауважила вона. При цьому прем’єр з приємністю констатувала: “за останній час у туристичній галузі нашої держави відбуваються серйозні позитивні зміни. Розробляються нові маршрути, розвивається готельна інфраструктура, підвищується рівень обслуговування туристів і поліпшується відвідуваність туристичних об’єктів. Туристично-рекреаційні можливості України викликають велику заінтересованість у представників міжнародної туристичної індустрії. Упевнена, що туризм стане дієвим фактором інтеграції нашої держави до європейської та світової спільноти”.

“Наша Батьківщина варта того, щоб світ захоплювався унікальними природними багатствами, самобутністю історії та культури, народних звичаїв і традицій”. – переконана Ю.ТИМОШЕНКО

В.ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО побажали представникам туристичної галузі здоров’я, щастя, благополуччя, натхнення і професійних успіхів на благо Українського народу.