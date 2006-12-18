Корея зацікавилася українськими БТРами

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про можливість закупівлі Республікою Корея в Україні військової техніки, в тому числі – бронетранспортерів.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про це він сказав сьогодні після підписання міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборонної промисловості та матеріально-технічного забезпечення.

Глава українського оборонного відомства наголосив, що за останні півтора роки між двома країнами було зроблено прорив у відносинах щодо військово-технічного співробітництва. За його словами, на основі обміну візитами було підготовлено рамкову Угоду, яка відкриває можливості для спільної розробки озброєнь, військової техніки та військових технологій.

“Корейська сторона зацікавлена у розробці технологій по протиповітряній обороні, спільному виробництві бойового модуля для бронетранспортера, який сьогодні відпрацьовано на КБ ім.Морозова”, – повідомив А.ГРИЦЕНКО.

Він також додав, що, за оцінками корейської сторони, їй потрібно буде кілька сот таких БТРів.

Міністр оборони України також повідомив про наявність низки інших проектів, які знаходяться в стадії доопрацювання.

“Про серйозність намірів говорить те, що наступного року в Києві буде відкрито постійний офіс військового аташе Кореї в Україні для координації саме цієї роботи. І ця сфера, ця угода охоплює діяльність Міністерства оборони, Міністерства промислової політики і Державної компанії “Укрспецекспорт”, – підкреслив А.ГРИЦЕНКО.