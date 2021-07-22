Напрямками роботи лікаря була урологія - пороки розвитку сечостатевої системи, загальна хірургія та пластична хірургія.

У Львові в середу, 21 липня, помер дитячий лікар-хірург Ігор Павлик. Медика не стало на 57 році життя.

Про це повідомляє у Facebook Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де лікар працював протягом 27 років. Причина смерті поки невідома.

Він рятував життя маленьких пацієнтів дитячого медцентру. Напрямками роботи лікаря була урологія - пороки розвитку сечостатевої системи, загальна хірургія та пластична хірургія.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу тяжкої втрати", - зазначили в центрі.

Парастас відбудеться 22 липня о 17:00 в каплиці на вулиці Пекарській, 52.

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Автор: Денис Прядко