Чоловік тиждень перебував у лікарні, а потім самовільно залишив медзаклад.

На Чернігівщині від ботулізму помер 74-річний чоловік.

За повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики захворювань, чоловік захворів після вживання кров’яної ковбаси домашнього приготування, що зберігалася близько двох місяців у холодильнику.

"Постраждалий у стані середньої тяжкості звернувся за медичною допомогою наступного дня після вживання продукту. Чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення районної лікарні. Проте через тиждень хворий самовільно покинув лікарню. Чотири дні потому чоловіка госпіталізували вже в обласну лікарню, де він помер", - говориться в повідомленні центру.

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Автор: Ірина Синельник