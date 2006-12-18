Поплавському підклали не бомбу, а свиню
16:39, 18 грудня 2006Суспільство
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Міліція шукає "жартівника"
Вибухо-технічна служба, яка сьогодні обстежила приміщення Київського національного університету культури та мистецтв, не виявила будь-якого вибухового пристрою, про який о 12.00 за телефоном «02» повідомив невідомий чоловік.
Про це УНІАН поінформували у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Києві.
Наразі співробітники міліції встановлюють особу людини, яка телефонувала.
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