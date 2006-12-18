Поплавському підклали не бомбу, а свиню

Вибухо-технічна служба, яка сьогодні обстежила приміщення Київського національного університету культури та мистецтв, не виявила будь-якого вибухового пристрою, про який о 12.00 за телефоном «02» повідомив невідомий чоловік.

Про це УНІАН поінформували у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Києві.

Наразі співробітники міліції встановлюють особу людини, яка телефонувала.