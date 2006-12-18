Кому вигідне вбивство директора ”Озерки”

Депутат Дніпропетровської облради Олексій КЕСАРІЦЬКИЙ висловив сумнів, що вбивство громадянина Росії, керівника дніпропетровського ринку «Озерка» Володимира ВОРОБЙОВА пов`язане з боргами останнього російському підприємцю, екс-голові "Російського клубу" Максиму КУРОЧКІНУ, про що сьогодні повідомила газета "Коммерсант-Украина" з посиланням на джерело в правоохоронних органах області. Таку думку він висловив у коментарі агентству УНІАН.

"Для дніпропетровської громадськості і влади очевидно, що вбивство Воробйова не було вигідне ні КУРОЧКІНУ, ні КОЛОМОЙСЬКОМУ (відомий український бізнесмен – УНІАН). - По суті, цими пострілами було зроблено спробу зірвати досягнуті домовленості про мирне врегулювання господарського конфлікту навколо ринку "Озерка", – заявив О.КЕСАРІЦЬКИЙ.

При цьому він додав, що "всупереч усьому, я, як депутат облради, сподіваюся, що ситуація все ж таки нарешті вирішиться – багатостраждальний ринок "Озерка" залишать у спокої, і люди отримають можливість спокійно працювати".

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 1:02 в чергову частину міліції по лінії «02» надійшло повідомлення, що біля кінотеатру «Салют» в Октябрьському районі Дніпропетровська лунають постріли. На місці злочину міліція встановила, що на автостоянці біля кінотеатру двоє невідомих з вогнепальної зброї завдали численні вогнепальні поранення В.Воробйову (1966 р.н.). Від ран він помер на місці.

В.Воробйов - громадянин Росії, жив у Дніпропетровську.

Довідка УНІАН. 30 жовтня ц.р. було здійснено спробу силового захоплення ринку "Озерка". За фактом збройного нападу було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, здійснене групою осіб із застосуванням зброї).

Крім того, суд Індустріального району м. Дніпропетровська дав санкцію на арешт ініціаторів захоплення ринку. Їх дії кваліфіковано як створення організованого злочинного угруповання.

Виходячи з перших свідчень, які дали підозрювані, за останніми подіями навколо «Озерки» стоїть російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН і один з колишніх директорів ринку, який зараз теж є громадянином Росії.

Зараз Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі.

За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти М.КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.

20 листопада М.КУРОЧКІН був затриманий в аеропорту “Бориспіль”. Напередодні він повідомив телеканал НТН, що прилетить до Києва на прохання В.ВОРОБЙОВА і українського підприємця Геннадія КОРБАНА для вирішення конфлікту навколо ринку «Озерка».