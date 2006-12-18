Президент помилував 80 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав сьогодні Указ про помилування 80 засуджених.

Як повідомляє прес-служба глави держави, при цьому задоволено 175 клопотань громадян та народних депутатів України.

Серед помилуваних - 19 жінок і 61 чоловік, з яких 4 похилого віку, 4 інваліди, 2 учасники війни, 8 багатодітних, 41 молодого віку та інші.

Від початку 2006 року Президент підписав 12 указів про помилування 1018 осіб. З них 621 засудженому основну міру покарання скорочено, 398 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.