Ющенко сьогодні їде до с.Чижівка

29 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті заводу ТОВ «Церсаніт Інвест» у селі Чижівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, інвестиційний проект передбачав два етапи реалізації, зокрема будівництво двох заводів і технічної бази (вкладення 80 млн. євро), та розбудову існуючих заводів і збільшення їх виробничої потужності (вкладення 40 млн. євро).

Таким чином, інвестиції у будівництво двох черг підприємства становлять близько 120 млн. євро та входять до сотні найбільших іноземних капіталовкладень в Україні. Підприємство є одним із найбільших у Новоград-Волинському районі. Пуск першої черги заводу у 2008 році створив понад 800 робочих місць. Нинішній пуск другої черги заводу дозволить довести кількість нових робочих місць до 1100. (Загальна чисельність населення Новоград-Волинського району становить близько 48,5 тисяч осіб). Планується, що крім участі в офіційних заходах, глава держави поспілкується з робітниками підприємства.