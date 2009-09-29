У Львові відкривається українсько-польський економічний форум

29 вересня – 1 жовтня у Львові проходитиме третій українсько-польський економічний форум на тему: „Україна-Польща: спільні виклики і інтереси”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, у рамках форуму польські та українські представники бізнесу і місцевого самоврядування матимуть змогу дискутувати, представляти свої програми, консультуватися щодо того, якими інструментами повинні володіти і користуватися політики, аби у час кризи дати новий імпульс економічній співпраці між Сходом і Заходом, знаходити нові можливості для спільних інвестицій.

Учасники форуму також зможуть окреслити свої очікування від ініційованої Польщею програми ЄС “Східне партнерство”.

Організаторами форуму виступили польсько-український фонд співпраці PAUCI, Львівська облрада, незалежний культурологічний журнал «Ї», Польсько-українська торгова палата та Агентство розвитку промисловості.