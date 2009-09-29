Українці перемогли росіян: Одеський припортовий продали за 5 млрд

ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз керівництво ФДМУ планує підписати договір купівлі-продажу з переможцем.

Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн.

У торгах взяли участь три учасники - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України №1517-р від 3 грудня 2008 р., якими передбачено проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод". У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться в установлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

Перед початком торгів, на засіданні конкурсної комісії у ФДМУ сьогодні також виникли розбіжності щодо легітимності проведення конкурсу, але аукціон все ж таки було проведено.