Помер останній із авторів «Тома і Джері»

Вільям Ханна (ліворуч) та Джозеф Барбера, автори всесвітньо відомого мультсеріалу ”Том і Джері”

У понеділок в Лос-Анджелесі, США, у віці 95 років помер один з авторів мультсеріалу "Том і Джері" Джозеф Барбера, передає агентство Associated Press.

Барбера помер удома, його смерть наступила внаслідок природних причин. Точна дата поховання поки не відома. У мультиплікатора залишилися дружина і троє дорослих дітей від попереднього браку.

У співавторстві з Вільямом Ханною Барбера також створив популярні мультфільми "Флінтстоуни", "Ведмідь Йоги", "Скубі-ду". Їхня співпраця почалася в 1930-і роки на кіностудії MGM, і з тих пір вони постійно працювали разом. Ханна помер в 2001 році.

Барбера виріс в Брукліні і намагався зробити кар`єру банкіра, проте незабаром захопився журнальними коміксами, а потім і мультиплікацією. Творчий союз Барбери і Ханни отримав сім премій американської телеакадемії Emmy і сім премій Оскар.

Лента.ру