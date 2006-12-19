Помер останній із авторів «Тома і Джері»
10:27, 19 грудня 2006Суспільство
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Відомий мультиплікатор починав з кар`єри банкіра
|Вільям Ханна (ліворуч) та Джозеф Барбера, автори всесвітньо відомого мультсеріалу ”Том і Джері”
Барбера помер удома, його смерть наступила внаслідок природних причин. Точна дата поховання поки не відома. У мультиплікатора залишилися дружина і троє дорослих дітей від попереднього браку.
У співавторстві з Вільямом Ханною Барбера також створив популярні мультфільми "Флінтстоуни", "Ведмідь Йоги", "Скубі-ду". Їхня співпраця почалася в 1930-і роки на кіностудії MGM, і з тих пір вони постійно працювали разом. Ханна помер в 2001 році.
Барбера виріс в Брукліні і намагався зробити кар`єру банкіра, проте незабаром захопився журнальними коміксами, а потім і мультиплікацією. Творчий союз Барбери і Ханни отримав сім премій американської телеакадемії Emmy і сім премій Оскар.
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