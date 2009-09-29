Долар і євро на міжбанку обвалилися

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4110/8,4435 грн./дол., до 12:00 ціни впали – 8,3320/8,3550 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,2580/8,2915 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2791/0,2808 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися - 0,2765/0,2775 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на значеннях 0,2762/0,2772 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль скоректувався до 30,14 рублів за долар (-0,005).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4584/1,4586 дол./євро, а до 15:20 знизилися – 1,4551/1,4553 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,2685/12,3130 грн./євро, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 12,1560/12,1875 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 12,0210/12,0740 грн./євро.