Прокуратура опротестувала розпорядження Черновецького про підвищення тарифів
13:22, 19 грудня 2006Суспільство
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Сьогодні подання передали до КМДА
Прокуратура Києва сьогодні внесла до Київської міської державної адміністрації подання про незаконність розпоряджень щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії Київради заявив депутат Київради (фракція «Наша Україна»), голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир ПРИСЯЖНЮК.
За його словами, КМДА має відреагувати на подання прокуратури і привести розпорядження до норм законодавства.
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