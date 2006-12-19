Прокуратура опротестувала розпорядження Черновецького про підвищення тарифів

Прокуратура Києва сьогодні внесла до Київської міської державної адміністрації подання про незаконність розпоряджень щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії Київради заявив депутат Київради (фракція «Наша Україна»), голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, КМДА має відреагувати на подання прокуратури і привести розпорядження до норм законодавства.