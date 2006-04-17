Ні афера, ні злив компромату, а просто ”нісенітниця”

Директор Харківського художнього музею спростовує інформацію про продаж унікальної колекції картин Пархомівського музею

Харків. 17 квітня. УНІАН. Директор Харківського художнього музею Валентина МИЗГІНА назвала «нісенітницею» публікації у ЗМІ про те, що у Харківській області нібито продано унікальну колекцію творів з Пархомівського історико-художнього музею, заснованого відомим колекціонером Панасом Луньовим.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала журналістам: “Це не відповідає дійсності, і справа виглядає зовсім не так, як це описується в пресі, зокрема в газеті “Вечерние вести”. За словами В.МИЗГІНОЇ, Пархомівський музей сьогодні є відділом Харківського художнього музею, він, як і раніше, приймає відвідувачів і є достатньо популярним для такої категорії установ – впродовж року його відвідує близько 25 тисяч любителів живопису. “Його ніхто не продавав, музей продовжує функціонувати, більше того, вирішується питання, кому належатиме сам будинок, де перебуває експозиція, триває робота над збереженням картин та упорядкуванням всієї колекції”, - сказала В.МИЗГІНА.

Вона розповіла, що у травні 2004 р., після того як Пархомівський цукрозавод став банкрутом, його майно було придбане київською компанією «Синтал Д», що належить колишньому харків’янину, бізнесмену М.ТОЛМАЧОВУ. Будинок колишнього заводського управління, у якому нині міститься музей, був оцінений ліквідаційною комісією у 26 тис. грн. і проданий разом з майном всього заводу. “Але це був продаж будинку управління збанкрутілого заводу, а не самої колекції, – музей був і залишається державною власністю і автономним відділом обласного комунального закладу “Харківський художній музей”, - повідомила В.МИЗГІНА. Директор музею зазначила, що законодавством “взагалі заборонено відчужувати чи продавати музейні твори”.

Сьогодні, сказала В.МИЗГІНА, Харківський художній музей безкоштовно орендує у фірми “Синтал Д” це приміщення. Пархомівський музей має 16 працівників, він належно охороняється міліцією. Так вийшло, додала вона, що будинок колишнього заводського управління територіально перебував за межами самого підприємства, тоді як один великий житловий будинок, що належить Пархомівській сільраді, знаходився на території заводу. Сьогодні між нинішнім власником будинку - управлінням фірми “Синтал Д” та Пархомівською сільрадою існує домовленість про обмін будинками, після чого “ми будемо орендувати будинок-музей вже у сільради, як дотепер орендуємо в фірми”, - сказала В.МИЗГІНА. “А поки що власник будинку компанія “Синтал Д”, - зазначила вона, - допомагає в ремонті і робить усе, щоб музей функціонував як належить”.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в українських ЗМІ з’явилися публікації про те, що у Харківській області за 26 тис. грн. продано Пархомівський цукровий завод із будівлею музею разом із унікальною колекцією відомого українського колекціонера Панаса Луньова – оригінальними роботами Боровиковського, Тропініна, Рєпіна, Верещагіна, Рембрандта, Брюллова, Реріха, Васнецова, Бенуа, Малевича, Ван Дейка, Сезанна, Ренуара, Матісса, Кандинського і Пікассо.