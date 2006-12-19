ВР на рік заборонила продаж сільгоспземлі

Верховна Рада України заборонила продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України» щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів проголосували 354 народні депутати з 436 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку до статутних фондів господарських товариств.

Крім того, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення викупу їх для суспільних потреб.

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року також не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок, зміна цільового призначення використання земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі власника земельних часток для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення земельних ділянок для суспільних потреб.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законів України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель держаної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Угоди, які будуть укладені під час заборони на купівлю-продаж, будуть недійсними.

Крім того, згідно з законом Кабінет міністрів в 6-місячний строк після набрання чинності цим законом має подати на розгляд парламенту проекти законів про внесення змін до законів України «Про іпотеку» та «Про оренду землі» щодо можливості застави майнових прав на земельні ділянки для одержання кредитів, в тому числі довгострокових. А також внесення змін до статті 20 Земельного кодексу України щодо вдосконалення зміни цільового призначення земель.

Крім того, Кабмін має розробити та затвердити нормативно-правові акти щодо вдосконалення методики оцінки земель товарного сільськогосподарського виробництва.