Міністр ПЕК обіцяє не допустити страйків

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО обіцяє вирішити питання щодо збільшення зарплати працівникам обленерго шляхом підвищення тарифів найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після засідання колегії Мінпаливенерго.

«Це (підвищення зарплат – УНІАН), в основному стосується, 13 приватних обленерго», - сказав він.

Як відзначив міністр, проведена робота з власниками цих обленерго, з іншого боку йде робота з НКРЕ над тим, щоб «підвищити тариф (на електроенергію обленерго), і він весь пішов (би) на зарплату».

«Я зараз можу помилитися, але у нас розбіжності між 25% і 13% (підвищенням – УНІАН) зарплати, і ми узгоджуємо цей процес, і найближчим часом рішення буде ухвалене», - сказав міністр.

Як відзначив сьогодні на колегії голова Центральної ради Незалежної галузевої профспілки енергетиків (НГПЕ) Валерій ПОГОРЄЛИЙ, якщо енергетики не побачать зміни щодо зарплати на початку 2007 р., то «ми у середині січня на конференціях трудових колективів розглядатимемо питання страйків».

За його словами, минулого тижня на шести українських енергопостачальних компаніях («Тернопільобленерго», «Чернігівобленерго», «Сумиобленерго», «Івано-Франківськобленерго», «Львівобленерго», а також «Полтаваобленерго») пройшли конференції трудових колективів, за наслідками яких ухвалено рішення про початок процедури трудового конфлікту. Всього до НГПЕ входить 13 обленерго.

Як повідомляв УНІАН, НГПЕ наполягає на затвердженні Національною комісією регулювання електроенергетики таких тарифів для обленерго, які б дозволили збільшити розмір середньої зарплати в галузі до 1 тис. 640 грн. При цьому незалежна профспілка пропонує НКРЕ закріпити положення про встановлення наступної формули розрахунку середньої зарплати для енергетиків: не менше 1,3 від рівня середньої зарплати по промисловості. НГПЕ має намір вступити в процедуру колективного трудового спору (конфлікту) у разі невиконання вимог щодо підвищення зарплати в галузі.

Довідка УНІАН. Середньомісячна заробітна плата на енергопостачальних підприємствах становить 1 тис. 187 грн. Найнижча середньомісячна заробітна плата - у ВАТ «Миколаївобленерго» - 946 грн., ВАТ «Тернопільбленерго» - 940 грн. і ВАТ «Хмельницькобленерго» - 955 грн.