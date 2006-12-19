Янукович вважає указ Президента, ”на жаль, антиконституційним”

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає антиконституційним указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про зупинення чинності постанов уряду щодо призначення семи заступників міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу у Чернівцях.

«Я власною рукою підписував розпорядження про призначення заступників міністра МВС. Це є позиція уряду і вимоги Конституції», - зазначив прем’єр.

На запитання кореспондента УНІАН стосовно законності указу Президента про зупинення дії постанов щодо призначення заступників міністра внутрішніх справ, В.ЯНУКОВИЧ сказав, на жаль, цей указ слід вважати антиконституційним.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та про призначення на цю посаду Василя ЦУШКА.

13 грудня Кабінет міністрів своїми постановами призначив сімох нових заступників міністра, з одночасним звільненням попередніх керівників.

15 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив чинність кількох постанов Кабінету Міністрів про призначення семи заступників міністра внутрішніх справ.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду “для вирішення питання про конституційність зазначених постанов Кабінету Міністрів України”.