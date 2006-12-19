Україна стане членом СОТ не раніше літа

Міністр економіки України Володимир МАКУХА прогнозує, що Україна стане членом СОТ не раніше середини літа 2007 року.

Про це міністр сказав в інтерв`ю журналістам сьогодні під час перельоту із Сеула до Києва.

В.МАКУХА нагадав, що з понеділка в Женеві проходять неофіційні переговори з основними країнами, «які зацікавлені в цьому процесі».

За його словами, на цих зустрічах обговорюються процеси верифікації документів і проблеми, які залишається вирішити Україні. Зокрема, це стосується проблеми підтримки сільського господарства, проблеми поставки яловичини й свинини до США, проблеми з обмеженням на вивіз зерна тощо.

Він підкреслив, що є перспективи вирішення цих питань.

Коментуючи заяву Президента, В.МАКУХА підкреслив, що реальнішою є середина наступного року. «Навіть якщо ми вирішимо всі технічні питання, залишаться технічні питання з боку СОТ», - сказав він.

В.МАКУХА навів приклад В`єтнаму, як там реалізовувалося питання вступу до цієї організації.

Він нагадав, що В`єтнам у червні повністю завершив процес узгодження, прийняв всі необхідні законодавства – зробив усе, що необхідне для вступу до СОТ. Наприкінці листопада відбулося засідання офіційної робочої групи й лише в січні буде засідання генеральної сесії – де буде офіційне рішення про вступ.

Тобто, за його словами, після завершення всіх необхідних процедур, необхідно ще приблизно півроку.

Відповідаючи на запитання, коли Україна закінчить усі узгодження, В.МАКУХА сказав, що під час візиту урядової делегації США йшла мова про лютий, але «ми зрозуміли, що та сторона ще не достатньо готова – тобто процедури верифікації будуть довшими, ніж ми розраховуємо». «Ми розуміємо так, що в середині січня закінчиться процедура верифікації, після цього в лютому відбудеться засідання робочої групи й після цього, десь наприкінці червня-липня – генеральна рада», - підкреслив він.

Він також сказав, що якщо сьогоднішні неофіційні переговори не принесуть повного узгодження, то наступний раунд відбудеться в середині січня.