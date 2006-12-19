У донецькій міліції кадрова чистка... як завжди

Начальник головного управління МВС у Донецькій області Михайло КЛЮЄВ не бачить "нічого нового" в тому, що в кадрах міліції в регіонах проводиться "чистки". Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Нічого нового немає. Чистки були, є й будуть в органах внутрішніх справ", - сказав М.КЛЮЄВ.

За його словами, до органів внутрішніх справ потрапляють люди, з якими "завжди велася й вестиметься непримиренна боротьба".

М.КЛЮЄВ зазначив, що в 2005 році в області було порушено близько 80 кримінальних справ щодо працівників міліції, в 2006 році - 50-60 кримінальних справ. "Недбайливих позбавлятимемося", - підкреслив М.КЛЮЄВ.

Він акцентував, що в органах проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання, і "за його результатами у будь-якому випадку вживатимуться організаційні кадрові заходи".

М.КЛЮЄВ також повідомив, що вже побував на зустрічі з міністром внутрішніх справ України Василем ЦУШКОМ, у ході якої начальники регіональних управлінь МВС обговорювали нагальні проблеми правоохоронної діяльності.